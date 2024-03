Manchmal kann Liebe weh tun – so auch in diesem Fall, der sich in der vergangenen Woche in Palma de Mallorca ereignet hat. Eine deutsche Frau ist bei dem Versuch, ihrer Hündin einen "sehr überschwänglichen Kuss" zu geben, gebissen worden. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear" am Mittwoch. Der Vorfall soll sich am 28. Februar in Can Pastilla, einem Meeres-Viertel der Inselhauptstadt ereignet haben. Um 1 Uhr nachts habe die Betroffene – eine deutsche Frau in den Sechzigern – selbst Lokalpolizei von Palma alarmiert.

"Da sie jedoch von den Telefonisten nicht verstanden wurde", wurde ein Streifenwagen zu ihr nach Hause geschickt, heißt es in der Meldung. Dort angekommen, trafen die Beamten die alkoholisierte Deutsche an. Die Frau trug außerdem eine Wunde an der Lippe. "Sie gab an, sie habe geschlafen und sei aufgewacht, woraufhin sie ihre Hündin 'sehr ausgiebig die Lippen geküsst' habe, woraufhin der Hund sie in die Lippen gebissen habe", schreibt "Crónica Balear". Die Frau wurde von Can Pastilla aus in ein Krankenhaus in Palma gebracht. Obendrein überprüften die Polizisten, ob alle Papiere des Hundes in Ordnung waren. Ob die Deutsche eine Urlauberin oder Residentin auf Mallorca ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.