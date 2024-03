Jeder, auf Mallorca mit dem Leihwagen oder gar mit dem eigenen Pkw unterwegs war, kennt das leidige Problem mit der Parkplatzsuche, was durch Statistiken und Zahlen belegt wird: Die Inseln sind, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, europaweit die Gegend mit der höchsten Anzahl von Fahrzeugen pro Einwohner (0,75 Autos/ Person). Während auf dem gesamteuropäischen Festland durchschnittlich 567 Autos auf 1000 Einwohner kommen, sind es dem Europäische Automobilherstellerverband zufolge auf den Balearen 750.

Diese zahlreichen Fahrzeuge auf den Inseln wirken sich nicht nur negativ auf die Umwelt aus, sondern führen zu den beschriebenen Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche. Kleinanleger sind sich dessen bewusst, und haben daraus ein Geschäftsmodell entwickelt. Die Summe, die man in den Kauf eines Parkplatzes investieren muss, ist geringer als bei dem Erwerb eines Hauses, jedoch ist die Rentabilität garantiert. Spanienweit ist der Verkaufspreis in den vergangenen drei Monaten um durchschnittlich 0,4 Prozent gesunken, auf den Inseln jedoch um 1,4 Prozent gestiegen. In Palma hat sich dieser Wert sogar um 3,6 Prozent gesteigert.

Im Stadtteil Ciudad Jardín, der zu einem der begehrtesten der Balearenhauptstadt gehört, liegt der Durchschnittspreis bei 1114,39 Euro, den man pro Quadratmeter Fläche für eine Garage hinlegen muss. Bei Pkw-Unterstellplätzen von durchschnittlicher Größe, also 12,96 Quadratmeter, bedeutet das eine Kaufinvestion von 14.000 Euro. Im Zentrum von Palma, an der Plaça d'Espanya ist es sogar noch teurer. Hier liegt der durchschnittliche Kaufpreis bei 2516 Euro pro Quadratmeter. Das hat zur Folge, dass für einen durchschschnittlich großen Parkplatz, also etwa 20 Quadratmeter, eine Summe von 50.000 Euro investiert werden muss.

Das spanische Immobilienportal Fotocasa führte eine landesweite Studie durch und warnt nun vor einem weiteren Anstieg des Mietpreises für Garagen auf den Balearen, der 2023 bereits im Vergleich zum Vorjahr um 8,9 Prozent gewachsen sei. Das sei dem Onlineportal zufolge der höchste Wert in ganz Spanien. In den vergangenen fünf Jahren sei die Miete von Parkplätzen auf dem Archipel um 31,4 Prozent gestiegen, hieß es ferner.

2023 wurde auf den Balearen pro Monat durchschnittlich 93,38 Euro Miete für eine Garage beziehungsweise einen Stellplatz bezahlt, fünf Jahre zuvor waren es lediglich 71,07 Euro. Damit verzeichnet Palma den höchsten Preisanstieg, auch das nationale spanische Ranking führt die Stadt an.