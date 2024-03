Nach den Petshop Boys, Blondie und Underworld wurden vergangene Woche auf der Tourismusmesse ITB in Berlin zwei weitere Top-Acts bekannt gegeben, die beim Mallorca Live Festival auftreten werden. Das Mega-Event findet vom 13. bis 15. Juni im ehemaligen Aquapark bei Magaluf statt. Einer der neuen Namen ist der des britischen Soulmusikers und Songwriters Michael Kiwanuka. Er ist am Freitag, 14. Juni, neben Underworld der Headliner.

Der aus London stammende Kiwanuka ist als Star des Neo-Soul bekannt. Sein drittes Album „Kiwanuka”, das 2019 erschien, wurde vom „Guardian” als eines der besten Alben des Jahrzehnts gefeiert. Ein Jahr später brachte es ihm den renommierten Mercury Prize ein. Diese Auszeichnung für die beste Musikproduktion aus Großbritannien oder Irland wurde 1992 als Alternative zu den Brit Awards ins Leben gerufen. Derzeit hat der Songwriter sein viertes Album in der Mache und wird dem Publikum auf Mallorca einen Vorgeschmack davon geben.

Ebenfalls am 14. Juni treten 2manydjs beim Mallorca Live Festival auf. Das Projekt mischt Elemente von House, Reggae, Dance-Classics und Rock. Es wurde von den belgischen Brüdern Stephen und David Dewaele ins Leben gerufen, die auch die Gründer der Rockband Soulwax sind. Derzeit sind 48 internationale und spanische Bands und Künstler bekannt, die bei dem Festival auftreten werden. Top-Act am 13. Juni ist Blondie, am 15. Juni stehen die Petshop Boys auf der Bühne. Tickets für 63 und 69 Euro sowie Abonnements für 99 und 119 Euro gibt es bei mallorcalivefestival.com.