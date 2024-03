Die Bewohner von Establiments vor den Toren von Palma de Mallorca leben derzeit in Angst vor einer Räuberbande, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, am helllichten Tag in bewohnte Häuser und Villen einzudringen und die Bewohner auszurauben. Laut den Nachbarn dieses ruhigen Viertels hat es dort in den letzten Wochen vier oder fünf solcher Einbrüche gegeben. Die Anwohner haben bereits WhatsApp-Gruppen eingerichtet, in denen sie Informationen austauschen, einander warnen und Bilder der Kriminellen zur Verfügung stellen, sofern diese von Überwachungskameras gefilmt wurden.

Die MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” hatte jetzt Zugang zu solchen Videoaufnahmen, auf denen zwei Personen zu sehen sind, die in ein Privathaus eindringen. Sie versuchen erst, mit Hilfe von Werkzeugen die Tür aufzubrechen, treten anschließend auf diese ein. Auf einem anderen Video sind Einbrecher zu sehen, wie sie Schubladen nach Geld, Schmuck oder Wertgegenständen durchsuchen. Sie tragen dabei dunkle Jacken, Schals vor dem Gesicht, Handschuhe und Kapuzen, um nicht erkannt zu werden. Die Überwachungsbilder wurden den Ermittlern der Nationalpolizei zur Verfügung gestellt. Sie sind ein unwiderlegbarer Beweis für die Beteiligung der Verdächtigen an den Raubüberfällen. Ein Video, auf dem das Gesicht eines der Diebe zu sehen ist, wurde auch in den sozialen Netzwerken verbreitet. Alle Anwohner der Gegend werden gebeten, wachsam zu sein und sofort die Polizei zu verständigen, wenn sie Verdächtige in ihrem Barrio herumlungern sehen. Die "Policia Nacional" hat ihre Präsenz in Establiments wegen der Vorfälle bereits erhöht. Eines der Hauptmerkmale der Raubüberfälle ist, dass sie immer zwischen sechs und neun Uhr abends stattfinden. "Wir leben in Angst. Establiments ist ein sehr ruhiges Viertel, in dem ältere Menschen wohnen, viele von ihnen allein, und sie tun uns besonders leid", sagt einer der Betroffenen zu “Ultima Hora”. Und weiter: "Es gibt ältere Personen, bei denen eingebrochen wurde und die sich aufgrund der geringen Beute dazu entschließen, den Vorfall nicht zu melden. Das ist ein schwerer Fehler. Wir leisten jetzt Aufklärungsarbeit, damit alle Betroffenen eine entsprechende Anzeige erstatten", so der Anwohner.