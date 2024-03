Zu kilometerlangen Staus auf der Flughafen-Autobahn von Palma ist es am frühen Montagmorgen aufgrund von fünf Unfällen gekommen. Die Generaldirektion für Verkehr (DGT) meldete keine Verletzten. Insgesamt seien sieben Fahrzeuge beteiligt gewesen. Die dreispurige Llevant-Autobahn (Ma-19) führt von Llucmajor zum Flughafen von Palma und weiter bis ins Stadtzentrum.

Um 07:45 Uhr stießen in Richtung Llucmajor bei Kilometer 11 (Es Pillarí) zwei Fahrzeuge zusammen, und später, bei Kilometer 8 (auf Höhe des Flughafens), waren fünf Fahrzeuge in einen weiteren Unfall verwickelt. Diese Zusammenstöße führten zu Staus, die nach 9 Uhr bis zum Kilometerpunkt drei (in der Nähe des Kreisverkehrs von Molinar) zurückreichten.

Nach Angaben der Guardia Civil ereigneten sich außerdem drei weitere Zusammenstöße, die allerdings die Gegenrichtung betrafen, bei denen es jedoch keine Schwerverletzten gab.