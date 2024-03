Bei einem schweren Unfall mit einem Reisebus sind am Montag auf Mallorca mehrere Urlauber verletzt worden. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge kam das Fahrzeug von der Straße ab, stürzte einen Abhang hinunter und kippte um. Dabei sei mindestens eine Person schwer und mehrere andere leicht verletzt worden. Die 50 Insassen waren offenbar allesamt spanische Rentner, die sich auf einer sogenannten Imserso-Reise befanden.

Die Unfallstelle befindet sich an der Landstraße Ma-4030 zwischen Sant Llorenç und Son Servera in Höhe des Kilometerpunkts 5. Die Einsatzkräfte versorgten an der Unfallstelle mehrere Verletzte, Krankenwagen transportierten sie in Kliniken um Umland. Mindestens eine Person soll in Lebensgefahr schweben.

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, sei es an der Unfallstelle teilweise zu Panik unter den Unfallopfern gekommen, von denen sich viele aus eigener Kraft und unverletzt aus dem Wrack hatten befreien konnten. Einige von ihnen hätten Schocks oder Panikattacken erlitten und mussten ebenfalls von Sanitätern behandelt werden.

Ermittler der Verkehrspolizei der Guardia Civil sind derzeit am Unfallort im Einsatz, um die Unfallursache zu klären. Derzeit deutet alles darauf hin, dass der Bus in einer Kurve von der Straße abgekommen ist, ohne dass ein anderes Fahrzeug am Geschehen beteiligt war. Die Untersuchung befindet sich allerdings erst in der Anfangsphase.