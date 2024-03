Das Theater in Binissalem wird der Gemeinde für weltliche Zwecke weiterhin zur Verfügung stehen. Kurz vor dem Auslaufen des Mietvertrages am 15. März einigten sich das Erzbistum Mallorca, die örtliche Pfarrei sowie die Gemeinde jetzt auf eine Verlängerung des Mietverhältnisses. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, soll in wenigen Tagen ein entsprechendes Schriftstück unterzeichnet werden. Während Vertreter des Erzbistums und der Gemeinde ihre "Zufriedenheit über die bevorstehende Vertragsverlängerung" kundtaten, lehnte Bürgermeister Vícto Martí eine Stellungnahme ab.

Die Zeitung will über andere Quellen erfahren haben, dass das Mietverhältnis für mindestens acht Jahre weiterbestehen soll. Der Mietzins soll 1.000 Euro monatlich betragen. Im Gegenzug obliege es der Gemeinde, aus eigener Kasse verschiedene Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten am Theater durchzuführen. Das Teatre Municipal ist Eigentum des Erzbistums Mallorca. In den Räumen des Theaters finden seit Jahren Veranstaltungen verschiedenster Art statt. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten bisweilen für kulturelle Events zur Verfügung, die Pfarrgemeinde Nostra Senyora de Robines ihrerseits nutzt das Theater als Gemeindezentrum. Darüber hinaus ist in dem Gebäude im Zentrum Binissalems die örtliche Theatergruppe Xamo Xamo zu Hause.