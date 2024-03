Wer im kalten Grau dieser Tage in Deutschland ein Stück Mallorca sucht, kann im Zoo Osnabrück fündig werden. Denn in dem Tiergehege in der niedersächsischen Großstadt wurde vor kurzem die Mallorca-Geburtshelferkröte neu aufgenommen.

Wie diverse deutsche Medien berichteten und der Zoo auf seiner Homepage schreibt, sollen die Kröten im Rahmen eines Erhaltungszuchtprogramms gehalten werden. Sie sind kleiner als vier Zentimeter und lebten in den Schluchten der Serra de Tramuntana im Nordwesten Mallorcas. Die Tierart soll auf Mallorca bereits seit mehr als 14.000 Jahren existieren, was fossile Reste der Kröte beweisen sollen, die auf der Insel vorgefunden wurden. Doch ist der Bestand dieser Amphibien stark gefährdet, denn Fressfeinde, der Klimawandel sowie die Umweltverschmutzung bereiteten der Kröte große Probleme. Tobias Klumpe, der gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Wulftange die zoologische Leitung innehat, sagte: "Wir haben uns entschieden, die Kröten aufzunehmen, weil sie eine sehr spannende und zudem bedrohte Art sind". Ferner erklärte der Biologe: "Durch die Haltung können wir helfen, die Art zu erhalten und Besucher bekommen einen tollen Einblick in die Metamorphose der Tiere, also die Entwicklung vom Laich zum Frosch." Mit der Haltung und Nachzucht der Mallorca-Geburtshelferkröte beteiligt sich sich der Zoo Ostnabrück am Erhaltungszuchtprogramm Citizen Conservation, bei dem Privathalter und institutionelle Halter zusammenarbeiten.