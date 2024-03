Die Mallorca Film Commission hat vergangene Woche erstmals eine Scouting-Session mit britischen Location-Scouts organisiert, die mehrere Tage lang über die Insel reisten, um für zukünftige Filmproduktionen in Frage kommende Drehorte kennenzulernen. Unter den Scouts befanden sich einige, die bereits an hochkarätigen Produktionen wie "Dune", "Game of Thrones" oder der Fortsetzung von "Gladiator" mitgewirkten.

Dabei handelte es sich um David Pannington, der als Location Supervisor für so wichtige Projekte wie Game of Thrones, Guardians of the Galaxy oder Christopher Nolans mit dem Oscar ausgezeichneten Film Inception tätig war, sowie um Dee Gregson, die als Location Supervisor für Filme wie Wings of the Dove, Alex Rider und Chloe tätig war; Christian McWilliams, der unter anderem an World War Z, Mission Impossible und John Wick mitgewirkt hat; Mick Ratman, der an den Filmen Welcome to Sarajevo und The Flag mitgewirkt hat.

Vier Tage lang folgten die Scouts in Begleitung eines Mitarbeiters des Filmproduktionsanbieters Palma Pictures einer Route rund um die Insel, die verschiedene private und öffentliche Drehorte in und um Palma sowie Orte in der Serra de Tramuntana, Andratx, Calvià, Sóller, Pollença und die Bergschlucht Torrent de Pareis umfasste.