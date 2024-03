In der vergangenen Mittwochnacht hat die Polizei in Palma einen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, seinen kleinen Sohn ausgesetzt zu haben. Zuvor war bereits die Mutter des Kindes und Frau des Mannes verhaftet worden, weil sie ihren Partner in einer Bar attackiert hatte. Das geht aus einer Pressemitteilung der balearischen Nationalpolizei hervor.

Die Geschichte begann gegen Mitternacht in einer Kneipe im Stadtteil Pere Garau: Eine Frau griff nach einem Streit ihren Mann an und verließ danach die Bar, wie Zeugen angaben. Ein Bürger rief die Polizei, welche die Frau daraufhin festnahm. Außerdem war der kleine Sohn des Paares anwesend. Die Beamten befragten die Frau und nahmen sie wegen des Verdachts der Misshandlung ihres Partners fest. Der Vater kümmerte sich um seinen Sohn und erklärte, er werde ihn am nächsten Tag bei einem Verwandten lassen, um Anzeige zu erstatten. Gegen 05:40 Uhr der gleichen Nacht ging bei der Notrufnummer 091 ein weiterer Bürgeranruf ein, der darauf aufmerksam machte, dass ein Kinderwagen seit fast einer halben Stunde unbeaufsichtigt auf der Straße stand. Eine Streife der Nationalpolizei fand in dem Kinderwagen ein kleines Kind. Nach einiger Zeit erschien ein Mann am Ort des Geschehens, der behauptete, der Vater des Kindes zu sein, und die Beamten stellten fest, dass es sich um dieselbe Person handelte wie bei der Intervention um Mitternacht. Die Polizisten verhafteten den Vater als mutmaßlichen Täter für das Aussetzen eines Minderjährigen.