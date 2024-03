Am vergangenen Montag haben Vertreter der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca und des städtischen Fußballvereins RCD Mallorca am Stadion Son Moix die erste "virtuelle Fahrradleih-Station" präsentiert. Der Dienst ist unter dem Namen "BiciPalma" bekannt. Derzeit gibt es 930 Fahrräder, die an verschiedenen Standpunkten in der Stadt per App ausgeliehen werden können. Das Neue an der Station bei Son Moix ist, dass Nutzer die Fahrräder in dem gekennzeichneten Bereich ohne Verankerung – wie sonst üblich – abstellen.

Der stellvertretende Bürgermeister für Mobilität, Toni Deudero, erklärte, dass diese erste virtuelle Station "den Zuschauern und den Nutzern von BiciPalma den Weg zum Stadion an Spieltagen erleichtern soll und damit eine weitere Alternative zum Auto und dem öffentlichen Nahverkehr bietet, die die nachhaltige Mobilität in der Stadt fördert". Der Geschäftsführer von RCD Mallorca, Alfonso Díaz, unterstrich seinerseits die Bedeutung dieser neuen Station und betonte, dass sie einen Fortschritt in der nachhaltigen Mobilität ermöglichen und "die große Anzahl von Menschen, die mit dem Auto zu den Spielen auf Mallorca kommen, verringern wird". Um die "virtuellen Station" zu nutzen, müssen die Nutzer des Dienstes ihr Fahrrad in einem ausgewiesenen Bereich abstellen, das Schloss am Hinterrad des Fahrrads schließen und das Ende der Fahrt über die Applikation bestätigen.