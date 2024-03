Alarm im Cockpit! Wegen einer möglichen Rauchentwicklung in der Kabine musste ein Flugzeug am Donnerstagnachmittag auf dem Weg nach Mallorca plötzlich über dem Meer umkehren. Der Vueling-Flug mit der Nummer VY3910 war um 15:01 in Barcelona gestartet (planmäßiger Abflug 14:30 Uhr) und sollte um 15:20 am Flughafen Palma landen. Dort kam er allerdings nicht an.

Denn kurz nach dem Start alarmierten die Piloten die Bodenkontrolle, da sie vermuteten, es könnte aus ungeklärter Ursache eine Rauchentwicklung geben. Wie die spanische Flugsicherung per X (vormals Twitter) erklärte, wurden der Maschine sofort privilegierte Landungsrechte zugesprochen und sie kehrte in einer weiten Linkskurve nach Barcelona zurück. Der Jet setzte dort sicher um 15:21 Uhr auf Bahn 24R auf. Die Passagiere wurden in Barcelona auf andere Vueling-Flüge nach Palma umgebucht. Die Maschine wurde am Terminal geparkt und ausführlich untersucht. Ihren nächsten Flug absolvierte sie allerdings erst wieder an diesem Freitagmorgen von Barcelona nach Rom. Erst am Montag hatte der Fall eines Deutschen für Aufsehen gesorgt, der auf einem Flug zwei medizinische Zwischenfälle mit anschließenden Notlandungen erlebte.