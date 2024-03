Es sollte ein entspannter Start in den Urlaub auf Mallorca werden – stattdessen entwickelte sich die Reise zu einer wahrhaften Odyssee. Volker Knickmeyer erlebte gleich zwei medizinische Notfälle während nur eines Flugs.

Am Donnerstag, 22. Februar, sollte es für ihn, seine Frau und die Schwiegereltern nach Palma de Mallorca gehen. Um 6.17 Uhr startete der Flieger von Hannover aus Richtung Insel. "Wir hatten kaum die Reiseflughöhe erreicht, da rief eine ältere Dame hinter uns: 'Hier ist ein Notfall!'", erzählt der Mindener seine Geschichte im Gespräch mit MM. Als freier Journalist hat er seine Erlebnisse auch schon in einem Artikel in der Zeitung "Mindener Tageblatt" veröffentlicht.

Schnell sei klar gewesen, dass die Maschine nach Hannover umdrehen musste. Um 6.42 Uhr landete der Eurowings-Flieger wieder auf niedersächsischem Boden und auf dem Rollfeld warteten schon die Einsatzfahrzeuge. "Später wurde unter den Fluggästen gemunkelt, der Passagier sei verstorben", erzählt Volker Knickmeyer am Telefon. Nach einer Stunde ging es für die restlichen Fluggäste weiter. Der Journalist und seine Familie freuten sich, dass es nun endlich auf die Insel gehen sollte. Um 7.45 Uhr hob der Flieger erneut von Hannover ab.

"Wir waren gerade irgendwo über Frankfurt, da kam von hinten wieder ein Ruf: 'Hier ist ein medizinischer Notfall!'", so der Mindener. "Sind wir alle zu alt? Liegt es an der Kabinenluft?", fragte sich der Journalist, als es tatsächlich wieder zu einem Vorfall an Bord kam. In diesem Fall soll es sich um eine Unterzuckerung bei einem Diabetespatienten gehandelt haben. Der Pilot habe einen schnellen Sinkflug eingeleitet. Dafür musste er eine Schleife über dem Bodensee drehen – wie auf flightradar24.com einsehbar ist – und landete um 9.44 Uhr in Stuttgart.

Notarztwagen und Flugzeugwechsel am Flughafen Stuttgart für die Eurowings-Passagiere auf dem Weg in den Mallorca-Urlaub. Foto: Volker Knickmeyer

Sieben Stunden mussten die Mallorca-Urlauber dann auf dem Airport Stuttgart verharren. "Die größten Automobilbauer der Welt sind da angesiedelt, aber du kannst am Flughafen nicht einmal dein Handy laden", erzählt Volker Knickmeyer mit einem fassungslosen Lachen. Eurowings stellte den Passagieren als Entschädigung einen 20-Euro-Gutschein zur Verfügung. Bei den Preisen am Flughafen "war das Geld natürlich sofort weg", kommentiert der Deutsche. Am Abend ging es dann endlich weiter und eine neue Eurowings-Maschine hob Richtung Palma de Mallorca ab.

Mit über zwölf Stunden Verspätung landete Knickmeyer gemeinsam mit seiner Familie auf mallorquinischem Boden. Vom Airport der Inselhauptstadt ging es für die Urlauber in den Süden der Insel. "Wir waren in Colònia de Sant Jordi in einem ganz fantastischen Hotel. Das hat für uns ganz viel entschädigt. Nach einem Tag hatten wir uns von den Strapazen erholt und es war wieder gut", berichtet er. Nach dem Mallorca-Urlaub landete die Familie Knickmeyer wieder gesund und munter in Hannover – ganz ohne medizinische Notfälle an Bord.