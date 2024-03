Die Lufthansa-Tochter Eurowings, Marktführer auf Routen zwischen Deutschland und Mallorca, will auf der Insel noch weiter wachsen. Das versicherte der CEO des Unternehmens, Jens Bischof, im Rahmen eines Pressetermins im Vorfeld der Tourismusmesse ITB in Berlin. "Wir haben bereits jetzt rund 400 Mallorca-Verbindungen pro Woche von insgesamt 26 deutschen Airports im Programm", so Bischof. Bereits in diesem Sommer soll diese Zahl noch einmal gesteigert werden. "Mehr als auf Konsolidierung setzen wir bei Mallorca auf Wachstun." "Es wird deshalb bereits in dieser Sommer-Saison mehr als 400 Verbindungen pro Woche geben", so Bischof.

Wie sehr Eurowings auf das Insel-Geschäft setzt, verdeutlicht eine andere Zahl. Pro Woche verbindet der Ferienflieger Deutschland 630 Mal mit insgesamt 13 Zielen in Spanien. "Sie sehen, wie wichtig Palma für uns ist. Denn alleine auf diesen Airport entfallen mehr als 400 dieser 630 Routen", so Bischof weiter. Auch deshalb ist das erklärte Ziel der Fluggesellschaft, die Zahl der am Flughafen Son Sant Joan stationierten Maschinen schrittweise von acht auf zehn zu erhöhen. Ähnliche Nachrichten Mallorca-Urlaub buchen mit künstlicher Intelligenz: So funktioniert der neue Eurowings-Service für Pauschalreisen Insgesamt werden in diesem Sommer 111 Jets ür Eurowings kreuz und quer durch Europa fliegen. Mallorca sei von allen Zielen das "Flagship", so Jens Bischof. Insgesamt 13 Airbus A320neo hat die Airline in den vergangenen Monaten eingeflottet. Die Flug-Flaute nach der Pandemie erklärte Bischof für beendet. "Dieses Jahr wollen wir durchstarten und wieder in die Profitabilität fliegen." Und obwohl die Airline immer stärker auf "Value" setzt und die Flugerfahrung für die Kunden stetig zu verbessern verspricht, stehe "EW" auch weiterhin für günstiges Fliegen. Wobei der Airline-Chef das Wort "Billigflieger" vermeidet. Vielmehr verstehe man sich als Deutschlands Ferienflieger.