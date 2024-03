Eine Diebesbande, die seit September letzten Jahres in Palmas Stadtbussen ihr Unwesen trieb, ist von der Nationalpolizei auf Mallorca festgenommen worden. Die Kriminellen stahlen den Opfern gezielt Handys, hackten teilweise Banking-Passwörter und leerten die Konten oder nahmen gar Kredite auf.

Bei den drei Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer und eine Frau aus Peru. Diese gehören einer größeren Bande von Dieben an, die den ganzen Tag in Gruppen die Linienbusse durchkämmten. Ihre Opfer waren überwiegend Senioren, da diese leichter zu bestehlen waren und die Passwörter der Mobiltelefone schneller gehackt werden konnten.

Nachdem die Straftäter durch die Handys Zugang zu Konten und dem Vermögen der Opfer bekommen hatten, überwiesen sie Geld auf andere Konten im Namen von Personen, die nicht direkt zur Gruppe gehörten, sondern als Mittelsmänner fungierten. Diese bekamen einen Anteil der Beute und leiteten das Geld an die Hauptgruppe weiter.

Die Verhafteten seien für rund 60 Diebstähle in den letzten sechs Monaten verantwortlich und erbeuteten dabei Geld in Höhe von 50.000 Euro. Im Herbst vergangenen Jahres waren die Beamten der Lokalpolizei erstmals auf eine Zunahme von Diebstähle in den Stadtbussen aufmerksam geworden. Ermittlungen führten zur Identifizierung der Mitglieder der Gruppe.