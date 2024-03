Im Hotel Palma Riad in der Innenstadt von Palma de Mallorca hat es am Samstagmorgen gebrannt. Alle Gäste mussten aus dem Haus evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar schnell unter Kontrolle bringen, trotzdem darf die Herberge aus Sicherheitsgründen bis zum kommenden Montag nicht mehr betreten werden.

Als um 5.50 Uhr bei der Feuerwehr in Palma der Notruf einging, machten sich sofort Einheiten der Wachen Sa Teulera und Magdalena Rigo auf den Weg in die City. Am Einsatzort angekommen, hatte das Hotelpersonal bereits alle Gäste in Sicherheit gebracht und entspechend versorgt.

Un incendi a una habitació ha obligat a desallotjar 14 clients d’un cèntric hotel de Palma



Offenbar war das Feuer im Kamin eines Zimmers des Stadthotels im Carrer Sant Jaume ausgebrochen. Die “Bomberos” konnten sich sofort an die Arbeit machen das Feuer zu löschen und das vom Brand betroffene und schwer beschädigte Zimmer abzustützen, um es vor einem Einsturz zu bewahren. Zur genauen Brandursache ist noch nichts bekannt.

Es wurden keine Verletzten gemeldet. Das Hotel bleibt die kommenden Tage geschlossen. Feuerwache und Techniker der Stadtverwaltung müssen zunächst prüfen, ob die Struktur des zentral gelegenen Hauses eine Wiederaufnahme des Hotelbetriebs zulässt.