Warmes Wetter hat der spanische Wetterdienst Aemet bis zum Frühlingsanfang am Mittwoch, 20. März, vorhergesagt. Punktuell können die Temperaturen sogar bis zu 27 Grad betragen. Grund zur Freude also, aber in Anbetracht des Wassermangels auch zur Besorgnis. Denn dieser Wert ist rund zehn Grad höher als für diese Jahreszeit üblich. Schon vor Beginn der Karwoche soll es dann jedoch wieder kühler werden – und möglicherweise auch bleiben. Bei der Quartals-Pressekonferenz am vergangenen Dienstag prognostizierte die Aemet-Delegierte auf den Balearen für die Osterzeit Tageshöchstwerte von etwa 16 Grad und nachts um 11 Grad. Da Ende März und Anfang April auf Mallorca noch gehäuft Niederschläge und Stürme auftreten können, ist ein Schmuddelwetter zu Ostern nicht auszuschließen. Bekanntermaßen lassen sich jedoch präzise Vorhersagen nur wenige Tage im Voraus treffen.

Der heutige Sonntag begann auf Mallorca mit sehr tief hängenden Wolken und Nebelbänken. Dadurch wurde der Flugverkehr beeinträchtigt. Ein Flug von Madrid nach Palma musste nach Menorca umgeleitet werden. Ein Flieger mit Ziel nach Palma musste nach Mahón umkehren. Ebenso erging es einem Flugzeug, das von Mallorca nach Menorca aufgebrochen war. Zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr herrschten auf den Airports dann wieder normale Verhältnisse, Nebel und Wolkendecke verzogen sich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen mit 21 Grad über den üblichen Werten bei Winterende. Der Wind weht leicht aus Süd und Südost. Die kommende Woche beginnt mit bewölktem oder bedecktem Himmel. Die Temperaturen am Montag, 18. März, bleiben unverändert, können im Laufe des Tages bis 23 Grad ansteigen. Es weht ein schwacher Wind. Am Dienstag, 19. März, zeigt die Aemet-Wettervorhersage für Mallorca einen überwiegend leicht bewölkten Himmel an. Die Temperaturen werden sich kaum verändern oder die Tagestemperaturen werden leicht sinken. Der Wind wird im Allgemeinen leicht aus Nord und Nordost wehen.

Am Mittwoch, dem Tag des Frühlingsbeginns, wird mit Wolkenintervallen gerechnet, wobei mittlere und hohe Wolken überwiegen. Außerdem ist bis zum Morgen mit Nebel und der Möglichkeit einer Nebelbank zu rechnen. Die Temperaturen werden ähnlich oder etwas niedriger sein. Der Wind weht schwach, am Nachmittag zunehmend bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Ab Donnerstag, 21. März, senkt sich im Wetterdiagramm die Kurve der Tagestemperaturen auf 17 Grad und der nächtlichen Werte auf 10 Grad.