Der Betreiber der städtischen Busse von Palma de Mallorca, EMT, hat mehrere Linien an Werktagen mit erhöhten Frequenzen und zusätzlichen Abfahrten versehen. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” hervor. So fahren die Linien 5 (Es Rafal Nou – Plaça Progrés) und 8 (Son Roca – Sindicat) nun im 6/8-Minuten-Takt. Auch die Linie 25 (S'Arenal-Plaça de la Reina/Kathedrale) hat ihre Frequenz erhöht und fährt jetzt alle 10/11 Minuten.

Andere Linien haben zusätzliche Abfahrten zu Beginn oder am Ende des Tages eingeführt, "um dem festgestellten Bedarf gerecht zu werden", wie das städtische Unternehmen EMT mitteilte. Die 33 (Son Espases-Son Fuster) bietet eine neue Abfahrt um 22:45 Uhr ab dem Krankenhaus, die 25 eine erste Abfahrt um 5:25 Uhr ab s'Arenal und die 35 (Aquàrium - Plaça Reina/Catedral) eine letzte Abfahrt um 00:45 Uhr ab dem Aquarium.

Zusätzlich kündigte die EMT an, "zur Anpassung der Fahrpläne an die betrieblichen Erfordernisse des Dienstes” einige Abfahrten zu ändern: Betroffen sind die Linien 7 (Son Gotleu - Son Serra/ Sa Vileta/Son Vida), 10 (Son Castelló-Sindicat), 12 (Sa Garriga-Nou Llevant), 19 (UIB i Parc Bit - Porta des Camp), 20 (Portopi-Son Espases), 24 (Antiga Presó-Nou Llevant), 29 (Son Espases-Plaça del Progrés) und 39 (Son Espases-Palau de Congressos). Bis Ende März sind keine Änderungen an den Wochenend- und Feiertagsfahrplänen vorgesehen.

Der Betreiber wird darüber hinaus künftig auf seiner Linie A2 (Flughafen-s’Arenal) Gelenkbusse einsetzen, um die Anzahl der Sitzplätze auf jeder Strecke zu erhöhen. Die Leitung von EMT Palma hat erklärt, dass diese Änderungen darauf abzielen, den Service für die Bürger zu verbessern. Zu diesem Zweck hat sie die Ergebnisse einer Umfrage unter den Nutzern berücksichtigt, die dem öffentlichen Dienst eine sehr gute Note gegeben haben.