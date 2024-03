Mallorcas Tennis-Held Rafael Nadal hat sich eine neue 280-Quadratmeter große Luxus-Wohnung mit vier Schlafzimmern, fünf Bädern und drei Meter hohen Decken gekauft, wie in den vergangenen Tagen diverse spanische Medien berichteten. Das Anwesen, das zudem ein Spa und ein Fitnessstudio haben soll, befindet sich in einer exklusiven Wohnanlage namens Villa de París mitten im Herzen von Madrid. Auch andere spanische Prominente wie etwa Marta Ortega, die Tochter des Bekleidungsunternehmers Amancio Ortega (Zara), sollen in der noblen Siedlung wohnen.

In einem Format des spanischen TV-Senders LaSexta kommentierte TV-Moderatorin Nuria Roca vor kurzem den Immobilienkauf des spanischen Tennis-Helden mit einer Prise Sarkasmus: "Wie wunderbar, dass er nur vier Millionen Euro für diese Wohnung zahlte". Und ihr nachfolgendes Statement sorgte am TV-Set für viel Gelächter: "Es ist ja bekannt, dass Immobilien mit niedrigeren Decken nur von armen Schluckern bewohnt werden." Der 37-jährige aus Manacor stammende Rafa Nadal ist mit einem Vermögen von 297 Millionen Euro laut einer Liste des US-amerikanischen Forbes-Magazins der reichste Sportler Spaniens. Als reichster Mann im Land gilt allerdings der oben genannte Textil-König Amancio Ortega, der ein Vermögen von 111 Milliarden Euro besitzt, wohingegen Miquel Fluxà von der Hotel-Gruppe Iberostar mit 2,1 Milliarden Euro als wohlhabendster Mann auf Mallorca gilt.