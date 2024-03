Die Betreibergesellschaft TIB der rot-gelben Überlandbusse von Mallorca erweitert ihren Fahrplan. Die erhöhten Frequenzen und Einführung neuer Linien soll am kommenden Freitag, 22. März, greifen. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” hervor. Damit zieht TIB die sogenannte “Sommerverstärkung” erheblich vor, die sonst zum Beispiel im vergangenen Jahr punktuell erst am 19. Juni eingesetzt wurde.

Die Frequenzerhöhung umfasst eine neue Buslinie zwischen Santa Ponça und Banyalbufar, die auch durch Peguera, Camp de Mar, Andratx und Estellencs führt. Auf diese Weise wird es nun möglich sein, die gesamte Serra de Tramuntana von Norden nach Süden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu durchqueren, indem man die Linien 231 (zwischen Port de Pollença und Sóller), 203 (zwischen Sóller und S'Esgleieta), 202 (zwischen S'Esgleieta und Estellencs) und 131 (zwischen Estellencs und Andratx) miteinander verbindet.

Im Gebiet von Ponent wird der Nachtverkehr ausgeweitet. Ziel sei es, den Arbeitnehmern, die in touristischen Gebieten arbeiten, den Heimweg zu erleichtern, so Lorena del Valle, Generaldirektorin für Mobilität der Balearen-Regierung. Vor dem gleichen Hintergrund wird das Nachtangebot im Korridor zwischen Alcúdia und Can Picafort in Richtung Norden nach Sa Pobla, Inca und Palma im Sinne heimkehrender Hotel- und Restaurantangestellten erweitert.