Es sind unfassbare Bilder, die die Tierwelt auf Mallorca in all ihrer Brutalität zeigen! Am Dienstagnachmittag wurden Spaziergänger in Port d'Andratx Zeugen, wie sich in der Nähe des Hafens ein Krake und eine Ente einen unerbittlichen Überlebenskampf lieferten. Fotos zeigen, wie der aus dem Wasser geschnellte Tintenfisch versucht, mit seinen Tentakeln den Vogel zu umschlingen.

Die Ente schwamm offenbar ruhig im Wasser, als sie plötzlich spürte, dass etwas an ihrem Hinterteil klebte. Ein rund zwei Kilo schwerer Krake hatte sich nach Angaben der Passanten am Schwanz der Ente festgekrallt. Der Vogel begann daraufhin wegzuschwimmen, um sich gegen die Bedrohung durch den Meeresbewohner zu wehren. Die beiden Tiere lieferten sich einen heftigen Kampf, der den Zeugen zufolge etwa zehn Minuten dauerte. Schließlich gelang es dem Vogel, sich von dem Kraken zu befreien und zu fliehen. Zweifellos war das eine sehr ungewöhnliche Begegnung, die sich in den Gewässern von Port d'Andratx abspielte. Die in den Gewässern von Mallorca verbreiteten Kraken gelten übrigens als die intelligentesten Weichtiere, wobei ihre Intelligenz mit der von Ratten verglichen wird. Sie sind in der Regel sehr scheu, jedoch neugierig und erweisen sich in Versuchen als sehr lernfähig.