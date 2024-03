Mitten im März ist auf Mallorca fast frühsommerliches Wetter ausgebrochen. Am Donnerstag sind erneut 26 Grad in Calvià im Südwesten gemessen worden. Viele Menschen – Urlauber und Residenten – tragen T-Shirts und leicht Sachen, oder sonnen sich an den noch ruhigen Stränden der Insel. Das sonnige und warme Wetter wird sich an diesem Wochenende erst einmal fortsetzen. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst auf den Balearen, bleibt die Wetterlage bis einschließlich Sonntag stabil.

Der Freitag, 22. März, ist in weiten Teilen Mallorcas schön sonnig losgegangen. Es kann im Tagesverlauf aber Hochnebel und Wolken geben, sodass es diesig wird. An den Küsten kann sich Seenebel bilden. Bis 27 Grad werden an Toptemperaturen erwartet und dazu weht ein leichter Wind aus Nord und Nordost. Am Abend wird sich vor allem um Palma de Mallorca, Sineu und Sa Pobla wieder Nebel bilden. Am Samstag wird sich das Wetter ähnlich fortsetzen: Es wird meistens schön sonnig und bleibt für diese Zeit verhältnismäßig warm. Denn auch am Samstag sind Tageshöchstwerte von rund 25 Grad angegeben.

Wer das sommerliche Wochenende auf Mallorca genießen will und ein wenig mutig ist, kann auch baden gehen. Im Süden der Insel liegen die Wassertemperaturen aktuell bei 16,5 Grad, im Norden sind es sogar ein knappes Grad mehr mit 17,4, die am Freitagmorgen von der Hafenbehörde gemessen worden sind. Zwar wird es am Sonntag auch freundlich bleiben, doch kündigt sich der Wetterumschwung dann schon langsam ab. Denn die Werte gehen langsam herunter und schaffen am Palmsonntag dann höchstens 21 Grad. In Felanitx, Santanyí und Alcúdia werden 18 Grad erwartet, Sóller kommt auf 19, Calvià 20 und Palma de Mallorca auf 21 Grad.

Los modelos numéricos apuntan que desde el #JuevesSanto empiezan a recuperarse, lentamente, las temperaturas. https://t.co/xa2tD45v4A — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) March 22, 2024

Laut Aemet sieht es in den aktuellen Wettervorhersagen so aus, dass sich Richtung kommender Wochenmitte die Werte bei 15 bis 17 Grad einpendeln. Das sind herbstliche Werte für Mallorca und rund 10 Grad weniger als noch vor einigen Tagen. Der Insel steht nach dem kleinen Frühsommer ein kurzer Wintereinbruch bevor. Dazu werden zwischen Montag und Mittwoch in der nächsten Woche teilweise ergiebige Regengüsse und Schauer erwartet. Auch die Schneefallgrenze wird auf 1000 Meter sinken. Mit Aussicht auf die Osterfeiertage sieht es aber gar nicht so schlecht aus: Ab Gründonnerstag, 28. März, soll es zum Start in die Feiertage auf Mallorca wettertechnisch wieder aufwärtsgehen.