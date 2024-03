Der Freitag läutet nach Lesart der Touristikbranche die Osterferien auf Mallorca und den Nachbarinseln ein. Inzwischen ist bekannt, dass die Insel in diesem Jahr 40 Prozent weniger Flugzeuge aus dem Ausland ansteuern werden als zu Ostern 2023. Kaum war am Mittwoch von der Flughafenverwaltung AENA das ungewöhnlich hohe Minus bekanntgegeben worden, ging ein kurzes Zucken durch die Inselwirtschaft. Der Hotelverband Mallorca (FEHM), allen voran dessen Vorsitzende María Frontera, beeilte sich tags darauf, die Gemüter zu beruhigen.

Seit nunmehr drei Jahren in Folge, so Frontera gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", vollzögen zahlreiche Hoteliers den Saisonstart bereits im Monat März. "In diesem Jahr haben Ende März 71 Prozent aller Hotels geöffnet. So etwas hatten wir auf Mallorca noch nie." Ihre Branche rechne zwischen dem 22. März und dem 1. April mit einer durchschnittlichen Belegungsrate von 62 bis 64 Prozent. "Wenn das Wetter mitspielt, könnte die durchaus höher ausfallen", sagte Frontera. Sollte es allerdings tagelang aus Eimer schütten, "wird sie vermutlich darunter liegen".

Wenig Sorgen machen sich über die Osterfeiertage die Hoteliers in Palma. Der Hotelverband erwarte für die Inselmetropole eine Auslastung von 84 Prozent, so die Zeitung. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, würde Palma in der Gunst der Mallorca-Besucher die Playa de Muro (72 Prozent), die Playa de Palma (70 Prozent) und Colonia de Sant Jordi (65 Prozent) deutlich hinter sich lassen. Calviàs Tourismushochburgen Palmanova und Magaluf dürfen dem FEHM zufolge wie Pollença mit einer Bettenbelegungsquote von 62 Prozent rechnen, der Inselnorden um Can Picafort und Sóller mit 56 Prozent Bettenbelegung.

Übrigens bewertete FEHM-Chefin Frontera am Donnerstag nicht nur den vorzeitigen Saisonstart zahlreicher Kollegen positiv. Bereits im Vormonat Februar sei ein Zuwachs an geöffneten Hotels, wenn auch nur leichter, gegenüber dem Vorjahr verzeichnet worden. Im zweiten Monat des Jahres, so Frontera, hätte jedes dritte Hotel auf der Insel Wintergäste empfangen, zwei Prozent mehr als im Februar 2023. Frontera führte das darauf zurück, dass Mallorca bedeutend mehr zu bieten habe als nur Sonne und Strand. "Die Insel ist ideal für Aktivurlaub, Gastrotouren und Kultur."