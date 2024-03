Dem spanischen Online-Portal Jetcost.es zufolge liegt "Palma de Mallorca" auf Platz eins bei den Suchanfragen der Deutschen hinsichtlich ihrer Flugziele in Spanien um Ostern. Doch auch bei anderen Nationen ist die Balearenhauptstadt ganz weit oben innerhalb des Rankings der beliebtesten Flugziele. So liegt Palma auf Platz drei der Anfragen bei den Bewohnern Portugals, auf Platz fünf bei den Franzosen und jeweils an siebter Stelle bei Briten, Niederländern und Italienern.

Das ist umso weniger verwunderlich, wenn man die sich die Buchungszahlen zu den anstehenden Ostertagen anschaut. Diesbezüglich ist dem spanischen Buchungsportal zufolge Palma das begehrteste Reiseziel für deutsche Urlauber. Denn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Suchanfragen nach Flügen und Hotels um 13, beziehungsweise 16 Prozent gestiegen. Die Liste der beliebtesten Ziele in Spanien. Auch Mallorcas Schwesterinsel Ibiza gehört zu den gefragtesten Urlaubsdestinationen. Bei den Portugiesen steht Ibiza an sechster, bei den Franzosen und Niederländern an achter, bei den Deutschen und Italienern an zehnter und bei den Briten an dreizehnter Stelle. Menorca schneidet innerhalb des europaweiten Rankings ebenfalls gut ab: Bei den Portugiesen liegt die Insel auf Platz zehn, bei den Italienern auf Platz 14 und bei den Briten auf Platz 15.