Am Flughafen von Palma de Mallorca ist es an diesem Freitagvormittag zu Chaos gekommen. Offenbar war der Andrang an Menschen, die von Mallorca aus nach Hause oder in den Urlaub fliegen wollten so groß, dass an der Sicherheitskontrolle teilweise gar nichts mehr ging. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, mussten teilweise mehr als eine Stunde warten.

Zwischenzeitlich war laut "Ultima Hora" sogar von einem nicht angekündigten Streikt des Sicherheitspersonals die Rede, was sich aber nicht bestätigt hat. Wegen der langen Wartezeiten hätten einige Maschinen aber nur verspätet starten können. Reisende können sich hier über den aktuellen Status ihrer Flüge informieren. Los pasajeros esperan hasta 45 minutos mientras se disparan los rumores de una huelga encubierta. https://t.co/Nme7bHMK4w — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) March 22, 2024 Das Problem: Eigentlich funktioniert die Sicherheitskontrolle – anders als an vielen deutschen Airports Mallorca immer schnell und reibungslos, Reisende sind es nicht gewohnt, lange zu warten. Deshalb kam es in den sozialen Netzwerken auch zu viel Aufregung, sogar von Menschen, die wegen der langen Wartezeit in Ohnmacht gefallen seien, war die Rede. Gran previsión y organización en el aeropuerto de Palma a las 0700. Gracias, @aena , por las prisas innecesarias para llegar al avión. pic.twitter.com/1A8QJ6Myz3 — diego_riera (@vela_mallorca) March 22, 2024 Einer der Passagiere bestätigte, dass an den Kontrollstellen jemand in Ohnmacht gefallen sei. Außerdem sei sein Flug nach Barcelona zwanzig Minuten später gestartet. "Der Kapitän sagte uns, dass wir 15 Minuten warten müssten, weil es an der Sicherheitskontrolle 'Probleme' gab", sagt er.