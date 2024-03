Nur wenige Wochen nach der internationalen Oldtimer-Rallye „Rally Clásico” ist die Insel erneut Schauplatz eines Automobilrennens. Allerdings haben beide Veranstaltungen nur gemein, dass an ihnen Fahrzeuge mit vier Rädern teilnehmen. Der Rest kann unterschiedlicher nicht sein.Bei der vierten Ausgabe der sogenannten „Eco Rallye” vom 22. bis 23. März dürfen ausschließlich voll- oder teilelektrisch betriebene Pkw an den Start gehen. Und: Bei dem Wettbewerb geht es nicht darum, als Erster oder Schnellster ins Ziel zu kommen, sondern mit dem geringsten Verbrauch. Will heißen: Die Piloten müssen so langsam fahren, dass sie für die jeweiligen Etappen am wenigsten Strom verbrauchen, beziehungsweise im Fall von Hybrid-Fahrzeugen auch Treibstoff. Der Clou dabei: Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf jeder Etappe darf nicht unter 50 Stundenkilometern liegen. Wer „mogelt”, wird mit Strafpunkten belegt.

„In diesem Jahr gehen rund 80 Fahrzeuge an den Start, so viele, wie nie zuvor”, freut sich Veranstalter Joan Gibert. Gestartet wird in zwei Wertungsklassen, eine für professionelle E-Rallye-Piloten, die andere für Besitzer oder Verkäufer von elektrisch angetriebenen Pkw. Die Vorjahressieger und amtierenden Spanien-Meister José Manuel Pérez und Javier Herrera wollen ihren Titel in der Pro-Kategorie verteidigen. „Unsere Eco Rallye ist Bestandteil der vom internationalen Motorsportverband Fia vor rund zehn Jahren gegründeten E-Formel-Rennserie”, sagt Joan Gibert. Für ihn ist die Veranstaltung aber vor allem eines: „Die größte Schau für Elektro-Fahrzeuge auf den Balearen”. Grund: Zuschauer und Besucher können sich während der zweitägigen Veranstaltung einen Überblick über das aktuelle Angebot der führenden Hersteller machen. „Händler und Vertriebshäuser nutzen die Rallye, um der Öffentlichkeit die neuesten Modelle vorzustellen”, so der Veranstalter. Neben dem eigentlichen Rennen, das am Freitag in verschiedenen Etappen über mehr als 300 Kilometer kreuz und quer über die Insel führt, haben Gibert und sein Team für den Samstag ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt. So wird es am Start- und Zielpunkt der Rallye, dem Innenhof der ehemaligen Stadtgarnison Luque von Inca, eine Ausstellung mit E-Fahrzeugen zwischen 10 und 14 Uhr geben. Außerdem finden verschiedene Aufklärungsveranstaltungen zum Thema E-Mobilität und Nachhaltigkeit für Kinder und Erwachsene an der Plaça d’Espanya und der Plaça Mercat statt.