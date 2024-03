Lange schon ist auf Mallorca die Rede vom Bau eines neuen Autobahndreiecks in der Nähe des Flughafens, jetzt sind die Pläne konkret geworden. Der zukünftige Knoten soll nicht nur die Airport-Autobahn (Ma-19) mit Palmas zweitem Ring, der Ma-30, verbinden, sondern auch komplett im Untergrund verlaufen und auf diese Weise das Viertel Es Coll d'en Rabassa entlasten, da der bisherige Verteilerkreisel auf der dem Meer zugewandten Seite der Anschlussstelle dann kaum noch genutzt werden muss.

Hintergrund: Der zweite Ring um die Inselhauptstadt, die Ma-30, ist schon seit vielen Jahren zu gut drei Viertel fertig gebaut. Sie verläuft derzeit von Son Ferriol bis zum Einkaufszentrum Alcampo bei Marratxí und soll langfristig die dauerverstopfte Stadtautobahn Vía de Cintura entlasten. Allerdings fehlt bei der Ma-30 noch der Lückenschluss zwischen Son Ferriol und der Flughafenautobahn in Höhe des Einkaufszentrums FAN samt entsprechendem Autobahndreieck. Hier verläuft die Trasse noch einspurig auf altem Asphalt.

Die neuen Pläne des Inselrats sehen jetzt vor, diesen Anschluss komplett unterirdisch zu bauen. Sprich: Wer von Palma oder dem Flughafen kommend in Richtung Son Ferriol/Marratxí abbiegen möchte, versinkt in einem Tunnel unter dem Einkaufszentrum und taucht erst in Höhe des EMT-Busdepots wieder auf. Umgekehrt tauchen Autofahrer von Son Ferriol aus kommend in Höhe des FAN-Shopping-Centers in die Unterwelt ab, in der sie dann entweder in Richtung Palma/El Molinar oder Llucmajor/Flughafen abbiegen, ehe sie auf dem Beschleunigungsstreifen der Flughafenautobahn wieder das Licht erblicken.

Die Brücke, die vom Meeresstadtteil Es Coll d'en Rabassa kommende die Flughafenautobahn in Richtung FAN überspannt, soll dann nur noch von Besuchern der Mall genutzt, für Nutzer der Autobahnen aber unerheblich werden. Außerdem ist eine Versetzung um mehrere Meter geplant, um die Anwohner der Gebäude direkt neben der Brücke zu entlasten. Gesamtkosten für das Tunnel-Projekt samt Brückenneubau: 110 Millionen Euro.