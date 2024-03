Diese Nachricht aus der Cala Cap Falcó dürfte viele Mallorca-Urlauber kurz vor Beginn der Sommersaison traurig stimmen! Die bisherigen Betreiber der dortigen Strandbar "Cap Falcó Beach" haben sich zurückgezogen und nicht mehr an der Ausschreibung für die Weiterführung des Chiringuitos und die dazugehörige Betreuung des Strandes teilgenommen. Das teilte die deutsche Auswanderer-Familie Ohneck auf der Homepage der beliebten Strandbar mit.

Auch Gerüchten möchten die Ohnecks in der Mitteilung vorbeugen. Dort heißt es: “Wir möchten mitteilen, dass die Gemeinde Calvià uns den Strand nicht entzogen hat. Vielmehr war es unsere Entscheidung, uns nicht an der Ausschreibung zu beteiligen, da wir mit den Bedingungen und dem vorgegebenen Projekt nicht einverstanden waren.”

Dann richtet sich die Familie an die Gäste und Besucher, die dem Strand und dem Lokal lange treu waren: “Die Oase, die wir gemeinsam geschaffen haben, verdanken wir euch, unseren wundervollen Gästen, sowie unserem fantastischen Team. Gemeinsam haben wir über elf Jahre lang erfolgreich diesen Ort zum Leben erweckt, und dafür möchten wir euch von Herzen danken.”

Die idyllische Bucht zwischen Magaluf und Santa Ponça war in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel für Naturliebhaber, aber auch Familien geworden. Sie liegt in einem der schmalen “Finger” der Halbinsel, an deren Ende der Leuchtturm von Cala Figuera steht. Strandbesucher schwärmten vor allem von der türkisfarbenen Farbe des Wassers und der klaren Sicht bis zum Meeresboden.

Wie Quellen dem Mallorca Magazin berichteten, soll der neue Chiringuito zur kommenden Saison kräftig ausgebaut werden und deutlich größer ausfallen als das bisherige Strandlokal der Familie Ohneck. Die Bucht befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Calvià, sodass das dortige Rathaus für die entsprechenden Vorgaben verantwortlich ist.