An diesem Mittwoch ist es am Flughafen von Palma erneut zu langen Wartezeiten an der Sicherheitsschleuse gekommen. Wie bereits am vergangenen Freitag, als Flughafenquellen gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" einen "Bummelstreik" des Sicherheitspersonals bestätigten, (den das Unternehmen selbst jedoch bestritt), ist der Zugang zu den Kontrollstellen – natürlich auch bedingt durch den Osteransturm – auch an diesem Mittwoch quasi zusammengebrochen.

Que dice @aena que en el @AeropuertoPalma 15 min en pasar el control de seguridad🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zgZvfE8276 — Alberto Cortés (@hablaconalberto) March 27, 2024 Nach den Vorfällen der vergangenen Tage warnen jetzt Fluggesellschaften und Reiseveranstalter offiziell vor Chaos an der Sicherheitskontrolle des Flughafens über die Osterfeiertage. So hat unter anderem die irische Billigfluggesellschaft Ryanair in den vergangenen Tagen E-Mails an Fluggäste verschickt, in denen diese dazu aufgefordert werden, sich mindestens drei Stunden vor Abflug am Airport von Palma einzufinden. Wörtlich heißt es darin: Aufgrund des erhöhten Passagieraufkommens über die Osterfeiertage und der zu erwartenden Überlastung der Sicherheitskontrolle empfehlen wir allen Passagieren, drei Stunden vor Abflug einzutreffen und die Sicherheitskontrolle so schnell wie möglich zu passieren. Die Check-in-Schalter von Ryanair sind ab 3 Stunden vor der Abflugzeit geöffnet. Wie das Magazin Travel Weekly berichtet, hat auch der Reiseveranstalter Tui Passagiere in Großbritannien vor möglichen Verspätungen und Komplikationen gewarnt hat. "Das Sicherheitskontrollunternehmen Trablisa hat einen unangekündigten Streik begonnen, der voraussichtlich bis zum 31. März andauern wird. Dies kann zu längeren Warteschlangen und Wartezeiten an den Sicherheitskontrollstellen des Flughafens Palma de Mallorca führen", zitiert das Portal das Reiseunternehmen.