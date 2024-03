Ein riesiger Felsbrocken hat sich in der Nähe des im Nordwesten von Mallorca gelegenen Tramuntana-Dorfs Esporles von einem Berghang gelöst und ist auf zwei abgestellte Autos gekracht. Zu dem Vorfall kam es laut der Feuerwehr im Gebiet Sa Casa Nova. Fünf Wohnhäuser wurden zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Feuerwehrleute brauchten nach eigenen Angaben mehrere Stunden, um in dem Gebiet wieder für Ordnung zu sorgen. Warum der Felsbrocken den Berg heruntergestürzt war, ist noch unklar. Möglich ist, dass Regenfälle das Erdreich aufgeweicht haben.

Auf der Insel finden sich vor allem in der Tramuntana zahlreiche Abhänge, von denen mitunter Steine und Felsbrocken auf die Straßen fallen. In erster Linie auf der fast 80 Kilometer langen Transversale, die das Gebirge vom Westen bis zum Nordosten durchkreuzt, müssen Autofahrer an einigen Stellen aufpassen.

Das Dorf Esporles befindet sich landschaftlich schön gelegen am Fuß des Tramuntana-Gebirges nordwestlich von Palma. Wer dort weiter in die Berge fährt, gelangt auf einer ausgesprochen kurvigen Straße in die malerischen Dörfer Banyalbufar und Estellencs.