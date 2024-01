Die Rettungskräfte auf Mallorca haben an diesem Wochenende die Hände voll zu tun gehabt. Ganze neun Stunden dauerte die Suche nach einem vermissten Wanderer. Das berichtete die MM-Schwesterzeitung Última Hora. Am Freitag hatte sich der 82-Jährige im Tramuntana-Gebirge verirrt. Der Mann war, gemeinsam mit seinem Neffen, auf einer Tour zwischen dem Stausee Cúber und Tossals Verds unterwegs gewesen. Der Neffe setzte dann den am Freitag um 17 Uhr den Notruf ab, weil er seinen 82-jährigen Begleiter verloren hatte.