Bei einer Massenschlägerei im beliebten Urlaubsort Cala Rajada im äußersten Osten von Mallorca sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Personen verletzt worden. Das meldet die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Zu dem Vorfall kam es in der Avenida America, einer beliebten Ausgehmeile in der ersten Meereslinie des Ferienorts, an der sich zahlreiche Bars und Restaurants befinden.

Dem Bericht zufolge wurden Beamte der Nachteinheit der Lokalpolizei von Capdepera an den Tatort gerufen, nachdem Barbesucher die Schlägerei gemeldet hatten. Die Informationen, die sie dort erhielten, waren allerdings recht verwirrend und wie Prügelei bereits beendet. Alles deutete auf einen Streit zwischen zwei Jugendlichen als Ursache des Konflikts hin. Am nächsten Tag übernahm die Guardia Civil die Untersuchung des Vorfalls und nahm die Zeugenaussagen der Beteiligten auf. Aufgrund mehrerer Anzeigen galt schließlich ein junger Mann aus der Gemeinde als Hauptbeschuldigter. Ähnliche Nachrichten Mysterium vor der Küste: Gekentertes Drogenschmugglerboot treibt kieloben im Wasser Mehr ähnliche Nachrichten Der Polizei liegen mittlerweile die von mehreren Zeugen aufgenommenen Handyvideos vor, auf denen zweifelsfrei mehrere Jugendliche zu sehen sind, die gegenseitig aufeinander einschlagen. Das Videomaterial wurde an die Justizbehörden weitergegeben, die jetzt entscheiden müssen, welche Maßnahmen sie für angemessen halten und wen sie vorladen. Das zur Gemeinde Capdepera gehörende Dörfchen Cala Rajada ist ein bei Hunderttausenden Bundesbürgern sehr beliebter Ferienort auf Mallorca und verfügt über einen idyllischen Hafen mit zahlreichen Restaurants sowie pittoreske Playas wie die Cala Agulla. In der Vergangenheit kam es hin und wieder aber auch zu Exzessen von Saufurlaubern, da der Ort auch über ein aktives Nachtleben verfügt.