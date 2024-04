Das lang anhaltende Schmuddelwetter auf Mallorca hat endlich ein Ende genommen. Am Ostermontag betörte ein stahlblauer Himmel die Einwohner der Insel. Die Temperatur sollte jedoch noch nicht die 20-Grad-Marke reißen. Hinzu kam ein örtlich noch böiger Wind, eine Art Nachwehe des abgezogenen Tiefdruckgebiets.

Doch die Zeiten ändern sich: Bereits am Dienstag werden bei viel Sonne nach einer äußerst frischen Nacht die 20 Grad überschritten. Im Verlauf der Woche steigt das Quecksilber bei anhaltend schönem Wetter immer mehr. Der Höhepunkt wird am Samstag erreicht, wenn dem Wetteramt Aemet zufolge örtlich über 31 Grad erreicht werden sollen.

Dass es im April bereits so warm wird, ist eher ungewöhnlich, kam aber punktuell bereits in den vergangenen Jahren mal vor. Normalerweise werden Temperaturen um die 30 Grad erst in der zweiten Mai-Hälfte erreicht, und das auch nur eher selten.

Am Ostersonntag hatte es örtlich auf Mallorca noch geregnet: Zehn Liter auf den Quadratmeter kamen am Ostersonntag zusammen. Auf Platz 2 folgt Escorca mit acht Litern vor Pollença (fünf Liter), Sineu (4,8), Port de Pollença (4,4), Muro (4,2 Liter) und der Serra d'Alfàbia (3,9 Liter). Fast gar nicht regnete es am Flughafen von Palma.