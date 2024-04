Auf Mallorca steigen derzeit die Temperaturen jeden Tag etwas mehr an. Waren es am Dienstag im Schnitt "nur" 20 Grad, so konnten sich die Inselfreunde am Mittwoch bereits über zwei Grad mehr freuen. Dazu schien vom stahlblauen Himmel bei eher wenig Wind die Sonne. Dass erst Frühling ist, merkt man noch an den niedrigen Nachtwerten, die in der Nacht zum Mittwoch lediglich bei 7 Grad in Palma lagen.

Nach einem ebenfalls noch nicht allzu warmen Donnerstag wird es mit dem Quecksilber steil nach oben gehen: Am Freitag kann man sich auf 24 Grad freuen, am Samstag – die Jacken können dann schon weggelegt werden – werden 27 Grad in Palma und über 30 Grad im Norden und Osten der Insel erreicht. Ähnlich hoch werden die Temperaturen am Sonntag sein. Ähnliche Nachrichten Kein Aprilscherz: Auf Mallorca wird bald die 30-Grad-Marke geknackt Mehr ähnliche Nachrichten Naturfreunde können sich dann noch über jungfräulich leere Strände freuen, auf denen im Sommer jeder Quadratzentimeter mit Zähnen und Klauen verteidigt wird. Das Meerwasser ist allerdings noch kalt: An der Cala Major und an der Playa de Palma muss man sich bei 16 bis 17 Grad überwinden, ins Wasser zu gehen. Das gilt für sämtliche andere Strände auch, wo das Meer sogar teilweise noch kälter ist. Rückschau Bereits am Dienstag wurde auf Mallorca die 20-Grad-Marke gerissen: Spitzenreiter war der von vielen Deutschen bewohnte Ort Artà, mit 21,3 Grad. Auf Platz 2 folgen Colònia de Sant Pere und Llucmajor mit 21 Grad vor Sa Pobla (20,9), dem Leuchtturm von Cala Rajada (20,8), der Universität Palma (20,4) und Sineu (20,3 Grad).