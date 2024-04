Am Montag haben die Beamten der Polizei in der Inselmitte zwei Leichen entdeckt. In ihrem Haus in Lloseta, einem Dorf in der Nähe von Inca auf Mallorca, hat die Guardia Civil die Leichen einer 85-jährigen Frau und ihrer 44 Jahre alten Tochter gefunden. Am Dienstag soll die angeordnete Autopsie durchgeführt werden und die genauen Todesumstände der beiden Frauen aufklären.

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, weist das Wohnhaus Spuren eines Brandes auf. Schon an der Eingangstür seien Rußspuren zu sehen gewesen. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge hat es in dem Haus höchstwahrscheinlich gebrannt. Dabei wurde auch das Haus selbst stark beschädigt. Ob Mutter und Tochter eine Rauchvergiftung erlitten haben oder den Flammen zum Opfer fielen, ist bisher nicht bekannt. Die beiden Frauen sollen in dem Mallorca-Dorf Lloseta bekannt gewesen sein. Die Beamten befragten nach dem Fund der beiden Leichen deshalb weitere Nachbarn, um mehr Informationen zu den Lebensumständen der beiden zu bekommen. Einige Nachbarn berichteten auch, dass die Opfer in keinem guten Gesundheitszustand waren und oft ärztlich behandelt werden mussten. In dem Dorf Lloseta leben etwas mehr als 6000 Menschen. Es liegt zwischen Inca, Binissalem und Alaró unweit der Ma-13, die Palma de Mallorca und den Nordosten der Insel verbindet.