Wer auf Mallorca ein Unternehmen führen will, braucht Herzblut, Hoffnung und Hingabe – und das 24 Stunden täglich, oft sieben Tage die Woche.

Familienunternehmer, die ganz und gar für ihr Business brennen, darum geht es in der Serie „Meine Familien-Firma”, die am 15. April um 23.05 Uhr auf Vox zu sehen ist. Mit dabei sind: Die Steinmanufaktur aus Ludwigshafen von Annette und Andy. Die beiden versuchen nun auch auf Mallorca Fuß zu fassen und ihr traditionelles Familienunternehmen auf der Sonneninsel zu positionieren und weiterzuführen. Aber geht das so einfach? Welche Schwierigkeiten mögen wohl auf sie zukommen?

Aber natürlich geht es nicht nur um sie in der Sendung: Alles, was schön macht, soll unter ein Dach. Für Katharina und Björn geht's mit ihren veganen Taschen und Rücksäcken zur Messe. Und in Darmstadt gründen die Friseure Felix und Marc hingegen ein Beauty-Imperium.