Die atemberaubende Serpentinestraße zum beliebten Ausflugsort Kap Formentor auf Mallorca war in den vergangenen Tagen schon extrem voll. Ein Video, das die spanische MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" jetzt veröffentlicht hat, zeigt, wie sich eine Blechlawine in Richtung des nördlichsten Punkts Mallorca schiebt.

Eines der größten Probleme ist, dass derzeit auf Mallorca auch Rad-Saison ist. Und kaum eine Strecke auf der Insel ist bei Rennradfahrern beliebter, als die Straße, die von Port de Pollença am Aussichtspunkt Es Colomer vorbei bis zum Leuchtturm von Formentor führt.

Die bei vielen deutschen Urlaubern sehr beliebte Route, an deren Ende der Leuchtturm mit teils spektakulären Ausblicken wartet, wird seit einigen Jahren in den Sommermonaten – vom 1. Juni bis zum 30. September – tagsüber für den normalen Straßenverkehr gesperrt. Besucher müssen dann in Port de Pollença in Shuttle-Busse umsteigen.

Allerdings ist es auf Mallorca seit Ostern dieses Jahren bereits so voll, dass es in den vergangenen Wochen immer wieder zu vollen Straßen kam. Ob die Zufahrtsbeschränkungen deshalb vorgezogen oder Erweitert werden, ist unklar. Bislang steht der Stichtag 1. Juni.

Cap de Formentor ist das östliche Ende der gleichnamigen Halbinsel und gleichzeitig der nördlichste Punkt der Insel. Die Mallorquiner nennen das Kap auch Treffpunkt der Winde. Die eindrucksvolle Steilküste wartet mit dem höchsten Punkt "Fumart" 384 Meter über dem Meeresspiegel und den dazugehörigen Buchten wie Cala Murta und Cala Pi de la Posada (Platja de Formentor) auf.