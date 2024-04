Die Guardia Civil hat auf Mallorca einen 70-jährigen deutschen Staatsbürger verhaftet, der in seiner Heimat wegen Betrugsdelikten auf der Flucht vor der Justiz war. Die Ermittlungen auf der Insel begannen, nachdem bekannt wurde, dass der deutsche Staatsbürger mittlerweile zusammen mit seiner Frau im Norden von Mallorca lebt.

Gegen ihn lagen nach Polizeiangaben ein Europäischer Haftbefehl und ein Auslieferungsantrag wegen Betrugs-, Wirtschafts- und Finanzdelikten in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro vor.

Nach seiner Ergreifung stellte sich heraus, dass der Mann sich seit mehreren Monaten mit seiner Lebensgefährtin auf der Insel aufhielt und beide in Port d'Alcúdia wohnten. Nachdem mehrere Überwachungsgeräte installiert worden waren – auf Details geht die Polizei in ihrem Bericht nicht ein – konnte der mutmaßliche Betrüger schließlich am Morgen des 8. April verhaftet werden.

Die Verhaftung erfolgte durch die Kriminalabteilung der Guardia Civil von Pollença und wurde dem Ermittlungsgericht des Obersten Gerichtshofs in Madrid übermittelt, um ein Auslieferungsverfahren an die Bundesrepublik Deutschland einzuleiten.