Im Plenarausschuss für Stadtplanung und Umwelt wurde am vergangenen Freitag von Palmas Stadtrat beschlossen, die Konzession für den Dino Minigolf-Platz an der Playa de Palma zurückzugeben. Das Grundstück, gelegen zwischen den Straßen Trobadors, Llaüt und Perla, soll in städtischen Besitz übergehen und zu einer Grünzone umgewandelt werden. Der Vorschlag wurde von allen Parteien einstimmig angenommen und wird voraussichtlich in der kommenden Plenarsitzung verabschiedet.

Der Dino-Minigolfplatz, der 1993 privatisiert wurde, wird Teil eines öffentlichen Raums. Die Stadträtin von Podemos, Lucía Muñoz, betonte die Bedeutung der Wiederherstellung der öffentlichen Nutzung dieses Grundstücks und dessen Umwandlung in eine Grünfläche. Die strategische Lage nahe am Strand und anderen städtischen Einrichtungen macht die Umwandlung besonders sinnvoll. Angesichts des Klimawandels und seiner Auswirkungen auf städtische Umgebungen und die Gesundheit der Bürger betonte Muñoz die Notwendigkeit von Grünflächen und Schutzräumen. Sie forderte eine verstärkte Investition in grüne Infrastruktur in allen Stadtteilen, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Die Stadträtin Neus Truyol von der Partei Més hob hervor, dass die Renaturierung der Playa de Palma Teil des städtischen Plans sei. Die Rückgabe von Konzessionen wie der des Dino-Minigolfplatzes sei entscheidend, um diese Ziele zu erreichen und das Gebiet rund um den Strand von Arenal zu erhalten. Das Rathaus von Palma kündigte außerdem an, 60.000 Euro aus den Mitteln der nächsten Generation für das Renaturierungsprojekt der Playa de Palma bereitzustellen. Dieses Projekt soll Maßnahmen zur Verbesserung öffentlicher Räume, Infrastrukturen und zum Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels umfassen.