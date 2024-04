Rund 800 Polizeibeamte sind ab sofort auf Mallorca im Einsatz, um die Sicherheit der Konferenz der Präsidenten der Parlamente der Europäischen Union zu gewährleisten, die am Sonntag, dem 21. April 2024 beginnt und am kommenden Montag von König Felipe VI. im Almudaina-Palast in Palma feierlich eröffnet wird. Das Innenministerium gab bekannt, dass Spezialeinheiten, mit besonders gepanzerten Fahrzeugen unteranderem aus Madrid und Valencia, an der Aktion auf Mallorca beteiligt sind.

Die Beamten der verschiedenen Einsatzkräfte übernehmen die Verantwortung für den Schutz aller Länderdelegationen seit ihrer Ankunft in Spanien und werden in der Nähe des Almudaina-Palastes und der Unterkünfte der Abgeordneten eingesetzt. Zu ihren Aufgaben gehören Durchsuchungen von Innenräumen und Außenbereichen mit Unterstützung von Hundeführern sowie die Sicherung der Umgebung der Orte, an denen sich die Delegationen bewegen. Das Sicherheitssystem wird von der Ständigen Koordinierungsstelle (CECOR) am Sitz des Oberkommandos der Balearen koordiniert, um die Bewegungen der Delegationen in Echtzeit zu überwachen und den reibungslosen Ablauf des Gipfels während der drei Tage zu gewährleisten. Gastgeber der Konferenz, die im Rahmen der spanischen EU-Ratspräsidentschaft stattfindet, werden der Präsident des spanischen Kongresses und des Senats, Francina Armengol und Pedro Rollán, sein. Am Montag werden auch der spanische Justizminister Félix Bolaños und die Präsidentin der Balearen-Regierung, Marga Prohens, an der Eröffnungsfeier teilnehmen.