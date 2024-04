Ein Strafgericht in Palma de Mallorca hat einen Deutschen zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, der einen anderen Mann mit einer Sichel angegriffen hatte, den er für einen Täter hielt. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Última Hora" hervor. Der Angeklagte bekannte sich des Verbrechens der Körperverletzung mit einem gefährlichen Werkzeug schuldig und akzeptierte die verhängte Strafe.

Der Mann mit Wohnsitz in Palma wird dem Opfer 4150 Euro für die Verletzungen zahlen müssen; ein Betrag, der vor der Verhandlung hinterlegt wurde und als mildernder Umstand für die Wiedergutmachung des Schadens diente. Sein Anwalt, Iván García López, beantragte die Aussetzung der Freiheitsstrafe und sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Privatanklägerin lehnten dies nicht ab. Zusätzlich zu der zur Bewährung ausgesetzten Haftstrafe darf sich der Verurteilte in den nächsten vier Jahren dem Opfer nicht näher als 200 Meter nähern oder mit ihm verkehren. Der Richter verkündete das Urteil während der Verhandlung.

Die Ereignisse trugen sich in den frühen Morgenstunden des 6. Februar 2022 in s'Arenal zu. Der nun verurteilte Mann ging die Straße Canonge Mateu Rotger entlang und beobachtete nach eigenen Angaben einen Mann, der eine Frau in einem Auto angriff. Mehrere Nachbarn in der Umgebung wurden durch die Schreie der Frau aufgeschreckt. Der Angeklagte ging zu seiner Wohnung, nahm eine Sichel und stach auf den Mann ein, den er für einen Täter hielt. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste in das Krankenhaus von Son Espases gebracht werden, wo es operiert wurde. Sowohl er als auch seine Partnerin bestritten gegenüber den Polizeibeamten, dass es in dem geparkten Fahrzeug zu Gewalttätigkeiten gekommen sei.

Die Polizeibeamten, die von mehreren Zeugen zum Tatort gerufen wurden, nahmen den deutschen Staatsangehörigen, der seit Jahren auf der Insel lebt, noch am Ort des Angriffs fest. Stunden später wurde er dem Gericht vorgeführt und vom diensthabenden Richter ins Gefängnis gebracht. Er verbrachte etwas mehr als zwei Wochen im Gefängnis, bevor er nach Hinterlegung einer Kaution wieder freigelassen wurde.