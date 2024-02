Das zuständige Gericht in Palma de Mallorca, das den Tod des Mannes untersucht, der in der Johannisnacht 2022 auf der Treppe einer Diskothek in Cala Major angegriffen wurde, hat den Fall nun zu den Akten gelegt. Nach dem damals vorgelegten Autopsiebericht ist die Richterin der Ansicht, dass der Tod des 34-jährigen Spaniers Sebastián F. nicht durch den Tritt verursacht wurde, sondern durch eine vorausgehende Hirnverletzung.

In der Johannisnacht 2022, am 24. Juni, war in dem an Palma grenzenden Vorort Cala Major einem Besucher der Diskothek Rockefeller's auf einer Treppe vor dem Lokal brutal von hinten ins Genick getreten worden. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Zeugen und Sicherheitskräfte versuchten, ihm zu helfen, während der Angreifer und seine Freunde flüchteten. Der Spanier erlitt durch die Attacke einen Atem- und Herzstillstand. Zwar konnten ihn die Rettungskräfte wiederbeleben, jedoch verstarb der Mann kurze Zeit später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der damals 25-jährige Angreifer stellte sich einige Tage nach dem Angriff der Nationalpolizei. Er wurde vorerst in Untersuchungshaft gebracht, allerdings nach fünf Tagen wieder freigelassen. Nun hat sich das Ermittlungsgericht auf Antrag der Verteidigung dazu entschieden, das Verfahren endgültig einzustellen.