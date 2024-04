Der vor der allgemein bekannten Bar Bosch in Palma de Mallorca befindliche Platz mit dem Schildkrötenbrunnen – offiziell Plaça Joan Carles – wird in absehbarer Zeit gründlich umgegraben. Zwischen dem Boulevard Borne und der "fuente" soll der Übergang ebenerdig verlaufen, wie Stadtentwicklungsdezernent Óscar Fidalgo am Dienstag ausführte. Für das Projekt auf 4159 Quadratmetern sind 1,7 Millionen Euro eingeplant.

Laut Fidalgo will man zunächst mit Anwohnern und Gewerbetreibenden sprechen, um einen Konsens in der Angelegenheit zu erreichen. Erst dann sei geplant, mit den Bauarbeiten zu beginnen. Ziel sei, so viel Platz wie möglich für Fußgänger zu schaffen. Die Steinbänke am Brunnen werden laut Fidalgo verschwinden. Außerdem würden einige Palmen gepflanzt, die Bushaltestellen verlegt. Wie lange die umfangreichen Arbeiten dauern werden, wurde nicht mitgeteilt. Dem Lokalpolitiker der konservativen Partei zufolge werden die auch auf der nahegelegenen Plaça Mercat und der Plaça Major geplanten Eingriffe nicht zeitgleich erfolgen, um Anwohner und Urlauber nicht allzu sehr zu verstören. Die Plaça d'Espanya ist seit mehr als einem Jahr eine Baustelle und ist im Augenblick alles andere als eine Zierde der Stadt, was auch auf den Paseo Marítimo zutrifft.