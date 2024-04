Gelat Sóller, der Eishersteller des Unternehmens Fet a Sóller, feiert am Dienstag, dem 30. April auf Mallorca sein 30. Jubiläum und hat sich für seine Kunden etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Jeder, der am besagten Eiscafé am Plaça del Mercat zwischen 18 und 21 Uhr vorbeischaut, bekommt ein Eis geschenkt. Die kalte Leckerei ist für die inseltypischen Früchte und Spezialitäten bekannt, die als Zutaten verarbeitet werden.

Doch damit nicht genug: In den 400-ml-Eispackungen, die im Laden vor Ort gekauft werden können, hat jeder Käufer die Chance, an mehr als 80 Preise zu gelangen. Darunter eine Reise nach Menorca für zwei Personen, Einladungen zu Weinproben, Übernachtungen in Hotels, Abendessen in Restaurants, Rabatte auf Einkäufe, Gutscheine und sogar einen Gutschein für ein ganzes Jahr kostenfreies Eis.

Der in Sóller lebende deutsche Inhaber, Franz Kraus, begann 1994 damit, lokale Produkte wie Orangen und Zitronen in einer Eiscreme zu verarbeiten. Aber auch die Ensaïmada, eine mallorquinische Schmalzgebäckschnecke, wird als Hauptzutat in der Insel-Eiscreme angeboten. Ferner verwendet Kraus weitere mallorquinische Lebensmittel, um sie im Ausland bekannt zu machen und zu verkaufen. 1996 gründete Kraus "Fet a Sóller" (Made in Sóller). Mittlerweile verfügt die Unternehmensgruppe über eigene Geschäfte und Franchise-Filialen und hat rund 70 Mitarbeiter.