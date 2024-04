Pünktlich zum Wochenende ist auf Mallorca ein neues Tiefdruck-Gebiet angekommen. Vielerorts ging das Wetter am Samstagmorgen schon grau und wolkig los, allerdings war es beispielsweise in Palma de Mallorca nicht sonderlich kalt. Eher dampfig und mild waren die Werte am Samstagmorgen. Die Aussichten fürs Wochenende sehen nicht allzu gut aus. Laut Wetterdienst Aemet werden in den kommenden Tagen langanhaltende Regenfälle erwartet.

Am Samstag wird es oft wolkig oder zumindest locker bewölkt bleiben. Dazu werden Tageshöchstwerte zwischen 19 und 25 Grad erwartet. 21 Grad sollen es in Palma de Mallorca werden, 23 in Llucmajor, 18 in Valldemossa und 24 in Alcúdia. Im Norden der Insel wird es noch am ehesten ein wenig milder und wärmer. Es weht ein flotter Südwind. Fast überall auf der Insel muss schon am Samstagmittag mit Regen gerechnet werden.

Vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag soll auf Mallorca Schlammregen herunterkommen. Er wird auch Lehmregen oder Blutregen genannt. Wenn sich Saharastaub in der Atmosphäre festgesetzt hat und es dann regnet, kommt tatsächlich brauner, schmutziger Regen herunter. Er hinterlässt auf Autos, Straßen, Balkonen, Terrassen (und manchmal auch draußen vergessener Wäsche) eine Dreckspur. Oft sind nach dem Schlammregen die Auto-Waschanlagen der Insel ausgebucht. Laut des Wetter-Portals www.weather.com zieht eine "riesige Staubwolke" von der Sahara über Europa auf und wird "von Mallorca bis Münster" für "Blutregen" sorgen.

Vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag soll auf Mallorca Schlammregen herunterkommen. Er wird auch Lehmregen oder Blutregen genannt. Foto: as

Am Sonntag soll es sogar noch ein wenig kühler werden: höchstens 18 Grad in Santanyí, 19 in Muro und Calvià und 20 Grad in Sóller. Wer kann, sollte geplante Aktivitäten nach innen verlegen, denn laut aktueller Aussichten wird auf Mallorca mit Regen, dichten Wolken und Wind gerechnet. Dass es stellenweise aufklart und sich die Sonne auch mal zeigt, bleibt an diesem Wochenende insgesamt eher die Ausnahme. Auf der Nachbarinsel Menorca gilt sogar eine Sturmwarnung der Stufe Gelb. Für Urlauber und Residenten hat MM einige Indoor-Aktivitäten herausgesucht, mit denen Regentage im Nu vergehen.

Laut aktueller Aussichten kann sich das Tiefdruck-Gebiet bis in den Dienstag ziehen. Erst ab Mittwoch rechnet der balearische Wetterdienst mit mehr Sonne und auch wieder frühlingshaften Temperaturen.