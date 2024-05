Am frühen Montagmorgen ist es auf der Umgehungsstraße zwischen Búger und Inca in der Gemeinde Sa Pobla zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrerin eines mit Obst- und Gemüse beladenen Citroën Picasso fuhr frontal in einen SUV und wurde so stark eingeklemmt, dass sie über eine Stunde von der Feuerwehr aus den Blechresten ihres Fahrzeuges herausgeschnitten werden musste. Sie konnte schließlich in Sa Pobla schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, ihr Zustand ist ernst.

Beamte der Verkehrspolizei, der Guardia Civil, der Ortspolizei von Sa Pobla und der Feuerwehr Bombers de Mallorca, mehrere Krankenwagen des Servei d'Atenció Mèdica Urgent und Straßenarbeiter des Consell de Mallorca eilten sofort zum Unfallort, als sie die Nachricht des Zusammenpralls erreichte. Mit großer Mühe und maximalem Einsatz gelang es den Helfern, die schwer verletzte Fahrerin zu befreien, um sie schließlich im Krankenwagen ins nächstgelegene Krankenhaus zu fahren. Für die komplizierte Bergung waren mehr als 30 Helfer des Rettungsteams nötig. Die Fahrerin wurde an den Gliedmaßen schwer verletzt und musste sediert werden und wird voraussichtlich in den nächsten Stunden operiert. Der Fahrer des Geländewagens hatte den Unfall unverletzt überstanden und wurde vorsorglich und zum Ausschluss von Verletzungen vom medizinischen Personal eines der zur Unfallstelle entsandten Rettungswagens behandelt. Wie es passieren konnte, dass die Fahrerin frontal in den Geländewagen fuhr, ist noch nicht bekannt und muss noch untersucht werden. Es wird jedoch vermutet, dass die Fahrerin in einem Moment der Unaufmerksamkeit die durch Regen rutschige Fahrbahn unterschätzt habe.