Bei der Ausübung der auf Mallorca beliebten Sportart Canyoning ist es für einen jungen Mann am Montag zu einem bösen Ende gekommen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge brach sich der Ausflügler in dem Sturzbach Torrent de l'Ofre (Soller) am Montag den rechten Fußknöchel. Rettungskräften der Feuerwehr und Guardia Civil gelang es nach mehrstündigen Anstrengungen, den Verunglückten auf einer Spezialbahre aus dem schwer zugänglichen Gelände zu befreien.

Die Bergretter, so die Zeitung, hätten die Bahre dabei über mehrere steile Wände und tiefe Wasserbecken behutsam aus der Schlucht an einen sicheren Ort ziehen müssen. Im Anschluss wurde der Mann zur Behandlung seines Knöchelbruchs in ein Krankenhaus gebracht. Der Zeitung zufolge besitzt der Sturzbach Torrent de l'Ofre einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Als Canyoning bezeichnet man die Bewältigung eines zumeist steilen Flussverlaufs durch Techniken wie Abseilen und Klettern. Auch Sprünge in tiefe Naturpools gehören ins Repertoire der Anhänger dieser Sportart. Auf Mallorca wählen Urlauber für Ausflüge in einen Sturzbach zumeist den Torrent de Pareis auf dem Gemeindegebiet von Escorca. Der Sturzbach wird jedes Jahr mehreren Wanderern zum Verhängnis, nicht zuletzt aus Gründen der Selbstüberschätzung und mangelhafter Ausrüstung.