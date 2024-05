Diebstahls-Delikte werden auch im Flughafen von Mallorca immer mal wieder verübt, vor allem Touristen sind Opfer. Ob beim Einchecken und im Ankunftsbereich. Von dort und von woanders wurden in den vergangenen Jahren wiederholt solche Übergriffe gemeldet. MM-Leserin Beate K. schilderte einen solchen Vorfall jetzt in einer einer Mail:

"Ich wurde am Samstag, den 19. April 2024 zwischen 19 und 20 Uhr unbemerkt bestohlen. Am Goldcar-Counter hatte ich noch meine Geldbörse. Wir übernahmen den Mietwagen und fuhren ins Hotel. Dort fehlte meine Geldbörse. Wir fuhren zurück zum Airport, suchten im Parkhaus, fragten beim Goldcar-Counter, gingen zur Airport-Policia: nichts zu finden. Dann fiel mir eine Situation im Fahrstuhl des Parkhauses ein: Wir warteten auf den Fahrstuhl, zwei Männer ohne Gepäck einer ca. 1,80 mit Jacke über dem Arm und ein kleinerer ca 1,60 mit Bart standen in der Nähe.

Ich bemerkte noch: 'Die können doch auch die Rolltreppe nehmen!' Wir gingen mit unseren Gepäcktrollies rückwärts in den Fahrstuhl, ich stellte mich rückwärts an die Wand und hatte plötzlich den kleineren eng hinter mir auf Tuchfühlung. Ich hatte nicht gemerkt, daß er mit einstiegen war und hinter mir war. In diesem Moment muss er mir die Geldbörse aus dem Rucksack genommen haben, ohne dass ich es merkte. Auch mein Mann hat nichts gesehen. Der andere stand vor uns in der Nähe meines Mannes. Nachdem wir im 1. Stock aus dem Fahrstuhl rausgingen, gingen die Männer zur Rolltreppe und fuhren wieder runter.

Nachts habe ich noch alle Karten sperren lassen, Online-Anzeige bei der Policia National gestellt und das Auswärtige Amt kontaktet. (...) Ich hoffe für alle Mallorca-Reisenden, dass niemandem so etwas passiert und dass schon auf dem Airport expliziert gewarnt wird. Ich hatte keinen schönen Aufenthalt hier, obwohl mir sehr geholfen wurde."

Angesichts solcher Vorfälle wird Menschen im Flughafen eindringlich geraten, auf hre Habseligkeiten aufzupassen. Nicht selten handelt es sich bei den Dieben um extra aus Ländern wie Rumänien zugereiste Kriminelle.