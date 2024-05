Am vergangenen Wochenende hat das Restaurant Negre in Port Alcúdia auf Mallorca seine Neueröffnung gefeiert. Der Abend lief unter dem Motto "schwarzer Zirkus", sodass die Gaststätte kurzerhand in eine kleine Manege umgewandelt wurde. Bedienstete und Gäste erschienen alle dem Dresscode entsprechend in schwarzer Kleidung und bekamen mal eine ganz andere Unterhaltung aufgetischt: Während Artisten inmitten des Speisetempels Kunststückchen vorführten, bekamen die Gäste kleine Tapa und Canapés serviert.

Aufreizend dreht sich die Frau im schwarz-weißen, glitzernden, engen Puschelkleid unter einem riesigen Federhut langsam auf ihren hochhackigen Schuhen einmal um die eigene Achse. In den Händen hält sie jeweils ein Büschel riesiger Straußenfedern, mit denen sie ausgiebig durch die Luft schweift. Neben der Dame tippeln Ballerinas elegant im Tutu auf ihren Spitzenschuhen, im roten Ring an der Decke führt eine Dame akrobatische Kunststückchen durch, während vom DJ-Pult laute, elektronische Musik erklingt. Alles erinnert an eine Zirkushow, denn das Motto der Party lautet „Circo Negre”.

Das Restaurant Negre am Passeig Maritim am Hafen von Alcúdia ist bis auf den letzten Platz gefüllt, schwarz verkleidete Bedienungen mit schwarz ummalten Augen eilen durch das Lokal, um den Wünschen der vielen Gäste nachzukommen. Auf den Händen balancieren sie riesige silberne Tabletts durch die Menge, und bieten ununterbrochen verschiedene Canapés zur freien Auswahl an.

Seien es Hähnchenspieße mit Teriyaki-Soße, Miniburger oder mit Foie gras gefüllte Tütchen aus Noriblättern, das kulinarische Angebot ist riesig. Dazu noch ein Glas Wein, und der Großteil der Gäste macht einen zufriedenen Eindruck. So auch die 52-jährige Mallorquinerin Joana Canovas, die für diesen Abend extra aus Palma angereist kam, um sich mit ihrer Freundin Marga zu treffen. Die beiden Freundinnen hatten sich ebenso nach dem Dresscode schick in Schwarz gekleidet und genossen die Delikatessen, die stets zügig serviert wurden.

„Ich liebe Events wie diese”, sagt Canovas und strahlt. „Mir gefällt es auch sehr”, fügt Freundin Marga hinzu, als ein Pantomime mit weiß bemaltem Gesicht und Handschuhen an ihr vorbeiläuft und Popcorn in schwarzen Papiertütchen verteilt. „Das ist mal ganz was Neues”.

Derart extravagante und aufwendige Zirkusshows soll es in Zukunft nicht immer geben. Ein Blick auf die riesige Speisekarte verrät jedoch, dass das Lokal sich bei der Auswahl der Speisen Mühe gegeben hat, und sich von anderen Speisetempeln abheben möchte. Von klassischen Reisgerichten, spanischen Klassikern, Tapas, TexMex, Italienisch, Pizza, Burger mit Wagyu-Fleisch, Sushi, Asiatisch-Fusion, Cocktailkarte bis zu Brunch am Morgen ist alles vorhanden. Ein Hauptgericht kostet in der Regel zwischen 12 und 30 Euro.

Für Leute, die einen gemütlichen, ruhigen Abend mit stillem Plausch im Restaurant im Sinn haben, ist die Atmosphäre eventuell zu intensiv. Immerhin sollen DJs mit Livemusik an der Tagesordnung stehen. Wer aber vor allem Leute kennenlernen will, Leben und eine richtige Show geboten bekommen möchte, ist im Restaurant Negre genau richtig.

Weitere Informationen unter negrerestaurant.com