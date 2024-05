Am frühen Sonntagabend kam es in der Nähe des Nus de Sa Corbata an der Landstraße von Sa Calobra zu einem Brand. Das Feuer, das sich in einem schwer zugänglichen Gebiet ausbreitete, konnte dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr von Mallorca und des Ibanat gelöscht werden.

Der Brand wurde gegen 16.20 Uhr gemeldet und brach zwischen dem Coll dels Reis und der Abfahrt nach Sa Calobra aus. Die Feuerwehr von Mallorca und die balearische Forstschutzbehörde Ibanat rückten mit einem Hubschrauber, einem Löschfahrzeug und bis zu siebzehn Einsatzkräften aus, um der Flammen Herr zu werden. Ähnliche Nachrichten Waldbrand auf Mallorca unter Kontrolle Mehr ähnliche Nachrichten Die Guardia Civil und die örtliche Polizei sperrten die Landstraße, um die Löscharbeiten zu ermöglichen. Gegen 17.20 Uhr gelang es den Einsatzkräften, das Feuer einzudämmen und die Ausbreitung zu stoppen. Der Brand, der 0,5 Hektar Waldfläche betraf, war gegen 17.40 Uhr vollständig unter Kontrolle. Um 20.30 Uhr konnte dann auch die letzten Glutnester gelöscht werden. Zum Glück gab es bei dem Brand keine Verletzten. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar.